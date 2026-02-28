İSTANBUL 8°C / 5°C
Spor

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! ''Gönül bağımız sonsuza dek...''

Galatasaray, Fatih Terim'in yüzünün kapatılması sebebiyle retro formasının klibini düzenleyerek yeniden yayınladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Fatih Terim için bir paylaşım yaparak, '1974'ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek...' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 15:04 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! ''Gönül bağımız sonsuza dek...''
Galatasaray, 2025-2026 sezonu retro formalarını tanıttı.

Galatasaray'ın retro forma tanıtımında bir ayrıntı ise dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim'in bir karede yüzünün kapatıldığı görüldü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu olaya özellikle sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Galatasaray, gelen tepkilerin ardından konuyla ilgili adım attı. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in yüzünün kapatılması sebebiyle yeni retro formasının klibini tüm hesaplardan kaldırdı.

Galatasaray, retro forma klibini Fatih Terim'in de yüzünün gözüktüğü şekilde yeniden paylaştı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, daha sonra sosyal medya hesabından Fatih Terim için paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "1974'ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek... " ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı:

