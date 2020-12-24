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Spor

Galatasaray'dan Fatih Terim'e verilen cezaya tepki

Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin KurulU tarafından Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza sonrası tepki gösteren açıklama yaptı.

DHA24 Aralık 2020 Perşembe 20:38 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 20:38
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Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza sonrası açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır. Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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