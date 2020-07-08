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Spor

Galatasaray'dan Fatih Terim'e videolu 46. yıl kutlaması

Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma transfer oluşunun 46. yılını kutladı.

IHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:14
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Galatasaray, 46 yıl önce sarı-kırmızılı kulübe imza atan Fatih Terim için bir klip yayınladı.

Galatasaray, 8 Temmuz 1974 tarihinde sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim için resmi sosyal medya hesabından bir klip yayınladı. "46 yıl önce bugün... Fatih Terim Galatasaray’da!" başlığıyla paylaşılan videoda, deneyimli çalıştırıcının futbolculuk ve antrenörlük döneminden çeşitli kesitler sunuldu.

Terim de dün akşam oyunculuk döneminde soyunma odasındaki ‘Fatih’ yazan askılığın fotoğrafını paylaşmış ve ’46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı’ notunu eklemişti.

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