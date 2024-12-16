Galatasaray'dan Felipe Melo'ya plaket

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Trabzonspor maçını tribünden takip etti. Müsabaka öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Melo'ya katkılarından dolayı plaket takdim etti. Sarı-kırmızılılarla 154 maçta oynayan Brezilyalı futbolcu, 8 kupa kazanmıştı. Felipe Melo ayrıca kale arkasındaki tribünde taraftarlara 3'lü çektirdi.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray taraftarları, Trabzonspor maçında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları hazırladı. Trabzonspor taraftarları da deplasman tribününü doldurdu.