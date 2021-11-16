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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi 'bilet transferi' açıklaması

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2021 Salı 14:42 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 14:42
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Galatasaray Kulübü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp, satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesinin mümkün olmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle;

BURAK ELMAS'TAN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yıllardır kanayan yaramız... Bilet satışında karaborsayı engellemek, haksız kazanç sağlayanlara dur demek, ve en önemlisi taraftarımızın mağduriyetini göz önünde bulundurarak aldığımız karardır. " dedi.

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