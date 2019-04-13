Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine özel tişört

Fakat sıkı araştırmalara rağmen boş otel bulunamadı. 10 gündür kamp için çeşitli oteller ile görüşmeler yapan idareciler, yeterli sayıda oda bulamayınca kampı tesislere almak zorunda kaldı.

Sarı-kırmızılıları, Florya'dan taraftarlar uğurlayacak.

BAŞAKŞEHİR'İ İZLETMEYECEK

Fatih Terim, takımın sadece derbiye odaklanmasını istediği için 19.00'daki Beşiktaş-Başakşehir maçını izletmeyecek. Terim, dünkü antrenmanı 11.00'de yaparken bugünkü idmanı 18.00'e koydu.

Rakiplerinin alacağı sonuçtan etkilenmesini istemeyen tecrübeli hoca, 1.5 saatlik idmanı ve oyuncuların duşu ile giyinmelerini hesap ederek bu karara imza attı.

KADIKÖY TİŞÖRTÜ!

Yönetim, Kadıköy'de alınacak galibiyet için özel tişört hazırlattı.

Sınırlı sayıda üretilen tişörtler, Galatasaray'ın kazanması halinde soyunma odasında giyilecek ve hatıra fotoğrafı çekilecek. Ardından hızlı biçimde seri üretime geçilecek olan tişörtler GS Store mağazalarında satışa sunulacak ve taraftarla buluşacak.

Tişörtün üzerinde ne yazdığı ise sır gibi saklanıyor.

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