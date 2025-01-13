Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama

Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

"VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!"

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.