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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama

Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrası bir paylaşım yaptı. Paylaşımda; 'VAR' gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak.' denildi.

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 22:57 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama
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Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

"VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!"

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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