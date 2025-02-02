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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım: Gideceksiniz

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 22:14 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım: Gideceksiniz
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük!

Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler.

Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var!

Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz.

Yabancı VAR'ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!"

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