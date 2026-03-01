İSTANBUL 9°C / 4°C
  • Spor
  Galatasaray'dan Fenerbahçe maçının ardından paylaşım
Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçının ardından paylaşım

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar “Konsantrasyon” mesajı verirken Lucas Torreira da kulübü için gurur duyduğunu ifade etti.

1 Mart 2026 Pazar 22:42
Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Alanyaspor maçından bir video paylaşan sarı-kırmızılılar, bu paylaşımına, "Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam!" ve "Konsantrasyon" ifadelerini yazdı.

LUCAS TORREIRA'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Galatasaray forması giyen Lucas Torreira da Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından "Türkiye'nin en iyi kulübünün bir parçası olduğum için mutluyum." paylaşımı yaptı.

