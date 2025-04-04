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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Mourinho'ya sert cevap! ''Çığ gibi büyüyor''

Galatasaray, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 'Türk futboluna zarar veren olaylar çığ gibi büyüyor' ifadeleriyle Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımı eleştirdi.

Haber Merkezi4 Nisan 2025 Cuma 15:54 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Mourinho'ya sert cevap! ''Çığ gibi büyüyor''
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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama;

"Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü"

1 ADIM GERİDEN;

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır."

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