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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım çalımı!

Galatasaray transfer haberlerinde son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olanm Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek üzere... İşte Galatasaray'ın Hasan Ali Kaldırım transferinin detayları...

25 Nisan 2020 Cumartesi 09:37 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 09:37
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Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer golü atmaya hazırlanıyor. 7 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, Cimbom'un radarına girdi. Fotomaç'ın haberine göre; Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi dışında elinde orijinal bir sol bek bulunmayan sarı-kırmızılılar, yerli taarruzuna devam edip, Hasan Ali'yi renklerine katmayı planlıyor. Sivas'tan Emre Kılınç, Mert Hakan ve Erdoğan Yeşilyurt ile el sıkışan Aslan, Hasan Ali ile birlikte yeni sezon öncesi dördüncü yerli ismi de kulübe kazandıracak.

TEK HANDİKAPI SAKATLIK

2012 senesinde Kayseri'den Fenerbahçe'ye katılan Hasan Ali yıllarca istikrarlı performansıyla dikkat çekse de bu sezon çok sakatlık yaşadı. Bu sezon 5 kez sakatlık geçiren gurbetçi oyuncu, toplam 21 maç kaçırdı. Ligdeki son 4 maça ilk 11'de başlayan Hasan Ali, tam formasına kavuşmuşken koronavirüs nedeniyle bir kez daha sahalardan uzaklaştı. Uzun yıllardır milli takımın sol bekteki neferi olan ancak formasını kaptıran Hasan Ali'nin Galatasaray'da göstereceği performansla kendine Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer açmak istediği öğrenildi.

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