Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi sürprizi
Galatasaray'da oyuncular Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmak için sahaya çıkarken, hoparlörden Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.
Galatasaray'da oyuncular Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmak için sahaya çıkarken, hoparlörden Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.
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