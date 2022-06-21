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Spor

Galatasaray'dan Fernando Martins hamlesi

Galatasaray'ın Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Fernando Martins için teklifte bulunacağı iddia edildi.

21 Haziran 2022 Salı 00:55 - Güncelleme:
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Antalyaspor'dan Fernando Martins için teklif yapacağı kaydedildi.

A Spor'un haberine göre; Galatasary'ın Antalyaspor'da geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Fernando Martins için teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Antalyaspor'a Fernando için 1 milyon euro bonservis önereceği ifade edildi.

Ocak ayında bedelsiz olarak Antalyaspor kadrosuna katılan Brezilyalı orta saha oyuncusunun sözleşmesinde '1 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

30 yaşındaki Fernando Lucas Martins Gremio Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 17 maçta 4 gol 4 asist üretti.

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