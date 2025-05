Galatasaray'dan Fernando Muslera için duygusal veda mesajı

Galatasaray, takımdan ayrılacağını açıklayan Fernando Muslera için bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın Galatasaray'da kazandığı tüm kupalarla kazandığı verdiği pozu paylaştı ve duygusal bir metin paylaştı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

"14 yıl önce geldiğinde daha bizler de gençtik. Sen kalemize geçtin, biz ekran başına... Sen her kurtarışınla bizlere 'oh' dedirttin, biz her maçta sana güvendik. Bugün, çocukluğumuzdan gençliğimize, hayatımızın tam 14 yılına eşlik eden bir efsaneye teşekkür ediyoruz.

8 Süper Lig, 6 Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası... Tam 19 kez sarı kırmızı renkler altında kupalara uzandın. Geldiğin ilk sezon şampiyonluk yaşarken, ne güzel ki, giderken de kupalar ile gidiyorsun. Yıllar geçiyor ama değişen hiçbir şey yok... Galatasaray tarihinde bir kaleciden çok daha fazlası oldun. Bize sadece kurtarışlar değil, karakter, aidiyet ve bağlılık ne demek onu öğrettin.

Seninle büyüdük Muslera. Sevinçlerde, hüzünlerde hep sahadaydın. Kimi zaman yumruğunu havaya kaldırdın, kimi zaman gözyaşlarımızla birlikte seninle ağladık. Galatasaray'a kalbini verdin, biz de kalbimizin en güzel köşesini sana ayırdık.

Bugün seni kupalarla uğurluyoruz. Ama bil ki, kazandığın en büyük kupa bizim kalbimizdeki yerin.

'Son anda Muslera!' Bir neslin hafızasına kazınan o anlar, o ses... Sonsuza dek bizimle!

İyi ki geldin, iyi ki Galatasaraylı oldun. Yolun hep açık, kalbin hep bizimle olsun...

Teşekkürler efsane. Teşekkürler Florya'nın son kaptanı, Fernando Muslera!"