Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Bununla birlikte müsabaka öncesi sarı-kırmızılılar, Gazze'yi unutmadı.

Taraftarlar, Bodo/Glimt maçı öncesi Filistin halkına destek olmak için 'Stop The Genocide (Soykırımı Durdurun)' koreografisi yaptı.

Maçın ardından Norveç ekibi Bodo/Glimt, sarı kırmızılı taraftarlarca yapılan Gazze koreografisini sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine Galatasaray da gönderiyi alıntılayarak, "Sizi İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Barış için birleştik!" notunu düştü. Bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.