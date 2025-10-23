İSTANBUL 22°C / 18°C
Spor

Galatasaray'dan Filistin'e destek! ''Soykırımı durdurun''

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray Filistin'i unutmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar Filistin halkına destek olmak için 'Stop The Genocide (Soykırımı Durdurun)' koreografisi yaptı. İşte detaylar...

23 Ekim 2025 Perşembe 09:37
Galatasaray'dan Filistin'e destek! ''Soykırımı durdurun''
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Bununla birlikte müsabaka öncesi sarı-kırmızılılar, Gazze'yi unutmadı.

Taraftarlar, Bodo/Glimt maçı öncesi Filistin halkına destek olmak için 'Stop The Genocide (Soykırımı Durdurun)' koreografisi yaptı.

Maçın ardından Norveç ekibi Bodo/Glimt, sarı kırmızılı taraftarlarca yapılan Gazze koreografisini sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine Galatasaray da gönderiyi alıntılayarak, "Sizi İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Barış için birleştik!" notunu düştü. Bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

