Galatasaray'dan Florin Andone, sakatlanarak oyunu terk etti
Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Gaziantep deplasmanında erken bir sakatlıkla şoke oldu.
Sarı-kırmızılıların Rumen golcüsü Florin Andone, 9. dakikada taç çizgisinin yakınında Morais ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.
Yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceğini belirten 26 yaşındaki oyuncunun yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.