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Spor

Galatasaray'dan forvete dev takviye: Alvaro Morata geliyor

Galatasaray, Milan'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. 32 yaşındaki forvet, 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yarım sezon için 1,5 milyon euro kazanacak. Milan Teknik Direktörü Conceiçao ile yaşadığı tartışma sonrası takımdan ayrılma kararı alan Morata'nın transferiyle Okan Buruk, 3-4-1-2 sistemine dönüş yapmayı planlıyor. İtalyan ekibi ise Morata'nın yerine Feyenoord'dan Santiago Giménez'i kadrosuna katacak.

Aksam1 Şubat 2025 Cumartesi 09:26 - Güncelleme:
Galatasaray'dan forvete dev takviye: Alvaro Morata geliyor
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Devre arası transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden G.Saray, Milan'ın golcüsü Alvaro Morata'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Zorunlu satın alma opsiyonu 10 milyon euro. İspanyol yıldız, 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 32 yaşındaki tecrübeli forvet, yarım sezon için 1,5 milyon euro kazanacak. Morata'nın önümüzdeki sezon ücretinin ise 3 milyon euro olması bekleniyor. Milan, bu transferin ardından Feyenoord'un Meksikalı golcüsü Santiago Giménez'i kadrosuna katacak.

CONCEIÇAO İLE TARTIŞMA YAŞADI

Alvaro Morata, Milan Teknik Direktörü Conceiçao ile yaşadığı son tartışma sonrası takımdan ayrılma kararı aldı. Deneyimli forvet, sosyal medya hesaplarından İtalyan ekibi Milan ile ilgili yaptığı tüm paylaşmaları sildi. 32 yaşındaki oyuncu için bugüne kadar toplam 204 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapıldı. İngiliz ekibi Chelsea, Morata için tam 66 milyon euroluk bonservis ödemesi yaptı. Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve Milan gibi dev kulüplerde oynayan tecrübeli isim, 614 maçta 222 gol atarken, 84 de asist yaptı.

3-4-1-2'YE DÖNÜŞ YAPILACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Morata'nın kadroya dahil olmasıyla birlikte 3-4-1-2 sistemine yeniden geri dönecek. Sarı-Kırmızılılar, 3-2 kazandıkları Tottenham maçında bu sistemi denemişti. Tottenham maçında Icardi'yi kaybeden Buruk, 3-4-1-2 sisteminden vazgeçmişti. Bu konu ile ilgili tecrübeli çalıştırıcı, Ajax maçı sonras: "3-4-1-2 sistemini Tottenham maçında çok iyi oynamıştık. O tadı damağımızda kalmıştı. Icardi ile oynadık. Daha sonra aynı oyunu çıkaramadık" ifadelerini kullanmıştı.

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