Galatasaray'dan Franck Ribery hamlesi

Galatasaray, Bundesliga ekibinden devre arasında ayrılması durumunda Ribery'yi transfer etmeyi düşünüyor.

Menajerler tarafından önerilen 35 yaşındaki yıldızla önümüzdeki hafta görüşme yapılacak.

Bundan tam 13 yıl önce sarı-kırmızılı kulübe 1 milyon euro’ya transfer olan ve yarım sezon forma giyen Fransız yıldız, bu sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği Bayern Münih’ten ayrılmaya hazırlanıyor.

Bazı menajerlerin, Galatasaray’la temasa geçerek, Ribery’nin devre arasında transferinin mümkün olacağı yönünde yönetime bilgi verdiği belirtiliyor.

Sarı- kırmızılılar da bu fırsatı değerlendirip 35 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak.

Eğer Ribery’nin, Ocak ayında kontratını fesh etme ihtimali bulunursa, Galatasaray’ın 1.5 yıllık sözleşme teklif ederek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışacağı öğrenildi.

Daha önce eski takımı hakkında olumlu mesajlar veren Ribery’nin, bu teklife sıcak bakacağı tahmin ediliyor.(Fanatik)