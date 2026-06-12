Galatasaray gündemine Gedson Fernandes'i aldı. Orta saha takviyesi düşünen sarı kırmızılılar transfer listesini genişletmeye devam ediyor.

Yönetim, temsilciler aracılığıyla önerilen Gedson Fernandes'i de listesine aldı.

Spartak Moskova'nın Portekizli futbolcu için bonservis beklentisinin 25-30 milyon avro olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gedson'un da yıllık garanti ücret beklentisinin 5 milyon avro bandında olduğu bilgisi edinildi. Orta saha transfer bütçesine 30 milyon avro ayıran Galatasaray yönetimi, oyuncuyu listesine eklese de Gedson Fernandes isminin öncelik olmadığı aktarıldı.

Sarı kırmızılıların öncelikli listesinde Can Uzun, Camavinga ve Thuram gibi isimler yer alıyor.