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Spor

Galatasaray'dan Gedson Fernandes sürprizi! Bonservis bedeli belli oldu

Yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, listesine pek çok ismi ekledi. Bunlardan en dikkat çekeni daha önce Beşiktaş forması da giyen Gedson Fernandes oldu. Portekizli futbolcunun kulübü Spartak, Gedson için 25-30 milyon avro arasında bir bonservis bedeli talep ederken, sarı-kırmızılıların ise henüz resmi bir adım atmadığı öğrenildi.

TRT Spor12 Haziran 2026 Cuma 14:28 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Gedson Fernandes sürprizi! Bonservis bedeli belli oldu
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Galatasaray gündemine Gedson Fernandes'i aldı. Orta saha takviyesi düşünen sarı kırmızılılar transfer listesini genişletmeye devam ediyor.

Yönetim, temsilciler aracılığıyla önerilen Gedson Fernandes'i de listesine aldı.

Spartak Moskova'nın Portekizli futbolcu için bonservis beklentisinin 25-30 milyon avro olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gedson'un da yıllık garanti ücret beklentisinin 5 milyon avro bandında olduğu bilgisi edinildi. Orta saha transfer bütçesine 30 milyon avro ayıran Galatasaray yönetimi, oyuncuyu listesine eklese de Gedson Fernandes isminin öncelik olmadığı aktarıldı.

Sarı kırmızılıların öncelikli listesinde Can Uzun, Camavinga ve Thuram gibi isimler yer alıyor.

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