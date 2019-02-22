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Galatasaray'dan Gökhan Akkan sürprizi

Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren G.Saray’da Rizespor’da başarılı bir performans sergileyen Gökhan Akkan ismi ön plana çıktı.

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GALATASARAY’DA Fernando Muslera’nın ardında yerli bir kaleci arayışında teknik direktör Fatih Terim, Rizespor’dan Gökhan Akkan’ı istiyor. 24 yaşındaki kaleci Rizespor’da gösterdiği performansla dikkat çekerken, 30 yaş üzerindeki alternatifl eri Volkan Babacan ve Fatih Öztürk’e göre öne çıkıyor. Rizespor ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan Gökhan Akkan, Serie A’da uzun yıllar forma giyen tecrübeli eldiven Samir Ujkani’yi yedek bırakarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gökhan Akkan, performansıyla Mircea Lucescu’nun da dikkatini çekti ve kendisine A Milli Takım rotasyonunda yer buldu.

(Aksam)

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