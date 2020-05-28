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Spor

Galatasaray'dan Gökhan Karadeniz sürprizi

Koronovirüs pandemisinin yarattığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle maliyeti düşük oyunculara yönelen Galatasaray, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Hatayspor'un 10 numarası Gökhan Karadeniz'i transfer etmek istiyor.

DHA28 Mayıs 2020 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:28
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'un deneyimli oyuncusu Gökhan Karadeniz'in, Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. 

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, Türk futbol kulüpleri transfer döneminde maliyeti düşük yerli oyunculara yönelmeye başladı. Bu kapsamda Hatayspor'da forma giyen Bursalı futbolcu Gökhan Karadeniz'in de, Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer aldığı iddia edildi. 

GÖKHAN KARADENİZ KİMDİR?

Futbola 2001 yılında Karacabeyspor altyapısında başlayan Karadeniz, daha sonrasında Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formaları da giyerken, önceki sezondan itibaren Hatayspor için mücadele etmeye başladı. Bu sezon 26 maçta forma giyen oyuncunun 3 golü ve 10 asisti bulunuyor.

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