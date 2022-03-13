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Spor

Galatasaray'dan Göztepe, Altay ve Altınordu'ya teşekkür

Süper Lig'in 29. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, kendilerini ağırlayan Göztepe, Altay ve Altınordu için teşekkür mesajı yayımladı.

13 Mart 2022 Pazar 18:18 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 18:18
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Galatasaray Kulübü, İzmir kulüpleri Göztepe, Altay ve Altınordu'ya kendilerini ağırlamaları nedeniyle teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ailesi olarak, Avrupa'da namağlup olarak ilerlediğimiz önemli virajda, yaşadığımız tüm olumsuzluklar karşısında bizlere tesislerini açan Göztepe Kulübüne, taraftarlarına ve değerli başkanı Mehmet Sepil'e; yine statlarında bizi ağırlayan Altay Kulübü camiasına ve değerli başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na; davetlerini esirgemeyen Altınordu Futbol Kulübü ve değerli Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye canıgönülden teşekkür ediyoruz." denildi.

İzmir kulüplerinin, Galatasaray'ın Avrupa mücadelesini Türk futbolu açısından öncelik gördüğü vurgulanan açıklamada, "Bizler de 'İyilik bulaşıcıdır, centilmenlik iyileştirir.' diyoruz. İzmir kulüplerinin bu olgun tavrının tüm futbol iklimine yayılmasını diliyoruz. Bu vesileyle, 17 Mart Perşembe günü çıkacağımız Barcelona karşılaşmasında kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı bir kez daha tekrarlamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

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