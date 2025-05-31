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Spor

Galatasaray'dan Güney Amerika açılımı! Muslera'nın kulübüyle imzalar atıldı

Galatasaray, takıma veda eden Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Uruguay ekibi Sportivo Bella Italia ile protokol imzaladı.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 16:21 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Güney Amerika açılımı! Muslera'nın kulübüyle imzalar atıldı
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Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Uruguay 2. Futbol Ligi takımlarından Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile protokol imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımdaki 14 sezonluk kariyerini noktalayan kaptan Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile imzalanan protokol çerçevesinde Galatasaray, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecek.

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