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Spor

Galatasaray'dan gurbetçi harekatı! Listede 6 isim var

Gelecek sezon için kolları şimdiden sıvayan Galatasaray transferde gurbetçi gençlere yöneldi. Listesinde 6 isim yer alan sarı kırmızılı ekip en az 2 futbolcuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katarak geleceğe yatırım yapmak istiyor. İşte detaylar...

Takvim14 Şubat 2024 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
Galatasaray'dan gurbetçi harekatı! Listede 6 isim var
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Galatasaray'da sezon sonunda gurbetçi harekatı yaşanacak.

OPERASYON DEVAM EDECEK

Sarı-kırmızılıların Ar-Ge Sorumlusu Fatih Demireli sezon başında Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz gibi iki önemli yeteneği takıma kazandırmıştı. Sezon sonunda da operasyonunun devam edeceği ve önemli genç yıldızların takıma kazandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Werder Bremen'de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi ile görüşmelerini sürdürüyor. Genç yıldızın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Hoffenheim'ın 19 yaşındaki orta sahası Umut Tohumcu ve aynı takımdan 19 yaşındaki 10 numara Muhammed Damar da listede yer alıyor. Bonservisi Bayern Münih'te olan ve Schalke'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı da Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerden... Danimarka ekibi Midtylland'ın yıldızı Aral Şimşir'le de görüşmeler devam ediyor. Ayrıca adı Beşiktaş'la da anılan De Graafschap'ın sol kanadı Başar Önal da geniş listede yer alan isimlerden.

G.SARAY'IN HEDEFİ EN AZ 2

Galatasaray'ın sezon sonunda 6 oyuncudan en 2'sini kadrosuna katmak istiyor.

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