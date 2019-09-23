23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7296
  • 6,3159
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan Hamza Hamzaoğlu sürprizi

Fatih Terim'in cezalı olduğu haftalarda takımını iyi yönetemeyen ve sorumluluk almayan Levent Şahin sınıfta kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Malatyaspor karşısında girdiği net gol pozisyonlarından yararlanamayan ve derbi öncesi 2 puan kaybeden Galatasaray’da oyuncu değişiklikleri konusunda yetersiz kalan Levent Şahin’e büyük bir öfke duyuluyor.

Fatih Terim’in cezalı olduğu haftada Malatya’da oyuna müdahale edemeyen, daha doğrusu sorumluluk almayarak taraftarları çıldırtan Levent Şahin’in Falcao’yu 90.dakikada sahaya sürmesi tepki çekerken, deneyimli antrenörün Emre Mor’a şans vermediği gibi Nagatomo’yu da çıkararak Ömer Bayram’ı sol beke çekmesi hayretle karşılandı.

LEVENT ŞAHİN SINIFTA KALDI

İlk yarıda orta sahada oynadığı futbolla parmak ısırtan ve 1,68’lik Seri’ye kafa golü attıran Ömer Bayram’ın sol beke hapsedilmesi Galatasaray’ın ikinci bölgedeki etkinliğini azaltırken, fizik olarak hazır olmayan Lemina’nın basit top kayıpları ve net gol pozisyonundan yararlanamaması sarı kırmızılı ekibe 2 puan kaybettirdi. İlk 45 dakikada Nagatomo yüzünden nefes alamayan Guilherme’nin Levent Şahin’in yaptığı değişikliklerin ardından serbest kalması Brezilyalı futbolcuya rahatlık sağlarken, 1-0 geride olan Malatyaspor’un arkada açık alanlar bırakmasına rağmen 90 dakika etkisiz oynayan Adem Büyük’ün yerine Emre Mor hamlesinin yapılmaması yedek kulübesi yönetiminin hanesine eksi olarak yazıldı.

HAMZA HAMZAOĞLU SESLERİ

1-1 biten maçtan sonra Levent Şahin’i topa tutan Galatasaraylı taraftarlar Hamza Hamzaoğlu ismini gündeme getirirken, yönetimin bu sese kulak verip vermeyeceği bugün yapılacak olağanüstü toplantıda netlik kazanacak.

PKK´nın cephaneliği havaya uçuruldu! Görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İninden çıkan bombayı yiyor: Öldürülen terörist sayısı arttı

İninden çıkan bombayı yiyor: Öldürülen terörist sayısı arttı

Aydın Bayram yazdı: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Aydın Bayram yazdı: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Bugün başlıyor: Binlerce TL cepte kalacak

Bugün başlıyor: Binlerce TL cepte kalacak

Doğa yürüyüşünde acı olay

Doğa yürüyüşünde acı olay

Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı

Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı

Geliri olmayana devletten 817 lira

Geliri olmayana devletten 817 lira

Emsal karar: Bunu yapmak boşanma sebebi

Emsal karar: Bunu yapmak boşanma sebebi

43 yılda ‘Başkan’ların da Hollywood’un da  tercihi oldu

43 yılda ‘Başkan’ların da Hollywood’un da  tercihi oldu
 

POPÜLER HABERLER

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA