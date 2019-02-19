Galatasaray'dan Hector Herrera harekatı
Galatasaray Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hector Herrera ile ilgileniyor.
Benfica maçı için bugün Portekiz'e gidecek olan Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia geldi. Takımla birlikte Portekiz'e gidecek Albayrak'ın burada bir transfer görüşmesi yapacağı belirtildi.
Herrera'nın menajeriyle görüşme
Lizbon'a gidecek olan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın burada, menajer Matias Bunge ile buluşacağı ve Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hector Herrera konusunu masaya yatıracağı iddia edildi. Galatasaray'da sezon sonunda Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor. Ayrıca bir yıllığına kiralanan Ndiaye de Stoke City'ye dönecek. Ayrıca bir yıllığına kiralanan Ndiaye de Stoke City'ye dönecek.
Tampico, Pachuca ve Porto formaları giyen Herrera, bu sezon 38 maçta forma giydi, 6 gol atıp, bir de asist yaptı.
(Fotomaç)
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