İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Hicham Boudaoui sürprizi! Transferde istenilen şart belli oldu
Spor

Galatasaray'dan Hicham Boudaoui sürprizi! Transferde istenilen şart belli oldu

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Nice forması giyen Hicham Boudaoui'yi takibe aldı. Fransız ekibinin iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya hazır olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2026 Cumartesi 14:18 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Hicham Boudaoui sürprizi! Transferde istenilen şart belli oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de ara transferde orta saha takviyesi planlayan Galatasaray, listesine Hicham Boudaoui'yi ekledi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Nice forması giyen Hicham Boudaoui'nin durumunu yakından takip ediyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da ilgilendiği futbolcunun sözleşmesinin 2027'de sona erdiği ve Nice yönetiminin ara transferde kabul edilebilecek bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verebileceği ifade edildi.

Haberde, Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki oyuncunun Cezayir Milli Takımı'nda kilit isimlerden biri olduğuna vurgu yapıldı.

Futbol kariyerine Cezayir'de Paradou'da başlayan Hicham Boudaoui, 2019'da Nice'e transfer oldu. Boudaoui, bu sezon 17 maçta süre alırken 1 gol ve 2 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.