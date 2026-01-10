Trendyol Süper Lig'de ara transferde orta saha takviyesi planlayan Galatasaray, listesine Hicham Boudaoui'yi ekledi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Nice forması giyen Hicham Boudaoui'nin durumunu yakından takip ediyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da ilgilendiği futbolcunun sözleşmesinin 2027'de sona erdiği ve Nice yönetiminin ara transferde kabul edilebilecek bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verebileceği ifade edildi.

Haberde, Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki oyuncunun Cezayir Milli Takımı'nda kilit isimlerden biri olduğuna vurgu yapıldı.

Futbol kariyerine Cezayir'de Paradou'da başlayan Hicham Boudaoui, 2019'da Nice'e transfer oldu. Boudaoui, bu sezon 17 maçta süre alırken 1 gol ve 2 asist kaydetti.