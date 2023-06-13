İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2023 Salı / 25 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6451
  • EURO
    25,5656
  • ALTIN
    1477
  • BIST100
    5429.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'dan Ianis Hagi harekatı

Glasgow Rangers'ta zor günler geçiren Ianis Hagi için ayrılık kararı çıktı. Ianis Hagi'nin performansının beğenilmemesi bu kararda etkili olurken Galatasaray'ın da yıldız isim için devrede olduğu öğrenildi.

13 Haziran 2023 Salı 18:13 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Ianis Hagi harekatı
ABONE OL

Ibrox News'te yer alan habere göre; Rangers Teknik Direktörü Michael Beale her ne kadar basın önünde Ianis Hagi'yi öven ifadeler kullansa da performansından yetersiz olduğunu, bundan daha fazla gelişim göstermeyeceğini ve satılması gerektiğini kulüp yönetimine iletti.

Ianis Hagi'nin de Michael Beale'nin yönetiminde mutsuz olduğu ve başka bir kulübe gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

GALATASARAY VE CELTA VIGO TALİP

Haberin devamında, Ianis Hagi için Galatasaray ve Celta Vigto'nun istekli olduğu belirtildi.

96 MAÇTA 37 GOLE ETKİ

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan İstanbul doğumlu 24 yaşındaki Ianis Hagi, Rangers formasıyla bugüne kadar çıktığı 96 maçta 16 gol atıp 21 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.