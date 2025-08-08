İSTANBUL 30°C / 22°C
8 Ağustos 2025 Cuma
Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! Icardi ile 2 yıllık yeni sözleşme gündemde

Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, iç transferde de adımlar atıyor. Yunus Akgün ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi ile 2 yıllık yeni sözleşme için masada. İşte detaylar...

Akşam8 Ağustos 2025 Cuma 07:48
Galatasaray'dan iç transfer hamlesi! Icardi ile 2 yıllık yeni sözleşme gündemde
Leroy Sane ve Victor Osimhen'i renklerine bağlayan Galatasaray, iç transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor. Son olarak altyapısından yetişen Yunus Akgün ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar'ın, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme uzatacağı iddia edildi.

Arjantin medyasından Mujeres Argentinas'ta açıklamalarda bulunan ünlü programcı Virginia Gallardo konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bir süre spordan uzak kalmasına neden olan bir sakatlığı vardı. Ailevi sorunları ve tabii ki Türkiye'ye kalıcı olarak yerleşip yerleşmeyeceğine de karar veriyor. Birkaç gün içerisinde Galatasaray Kulübüyle görüşecekler, çünkü kulübün niyeti sözleşmeyi iki yıllığına yenilemek. Detayları netleştiriyorlar. Mauro Icardi de Galatasaray'da kalmak istiyor."

