Leroy Sane ve Victor Osimhen'i renklerine bağlayan Galatasaray, iç transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor. Son olarak altyapısından yetişen Yunus Akgün ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar'ın, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme uzatacağı iddia edildi.

Arjantin medyasından Mujeres Argentinas'ta açıklamalarda bulunan ünlü programcı Virginia Gallardo konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bir süre spordan uzak kalmasına neden olan bir sakatlığı vardı. Ailevi sorunları ve tabii ki Türkiye'ye kalıcı olarak yerleşip yerleşmeyeceğine de karar veriyor. Birkaç gün içerisinde Galatasaray Kulübüyle görüşecekler, çünkü kulübün niyeti sözleşmeyi iki yıllığına yenilemek. Detayları netleştiriyorlar. Mauro Icardi de Galatasaray'da kalmak istiyor."