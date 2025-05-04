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Spor

Galatasaray'dan Icardi açıklaması: İddialar gerçek dışıdır

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Mauro Icardi için bir açıklama yayımlandı. Sarı kırmızılı kulüp, 'Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir' ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 23:01 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Icardi açıklaması: İddialar gerçek dışıdır
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Galatasaray, Arjantin basınında Mauro Icardi için çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.

Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Arjantin merkezli Radio Mitre'nin haberine göre Icardi'nin, Türkiye defterini kapatarak Latin Amerika'ya dönmenin planlarını yaptığı öne sürülmüştü.

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