Galatasaray'dan Icardi açıklaması: İddialar gerçek dışıdır

Galatasaray, Arjantin basınında Mauro Icardi için çıkan haberleri yalanladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.
Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Arjantin merkezli Radio Mitre'nin haberine göre Icardi'nin, Türkiye defterini kapatarak Latin Amerika'ya dönmenin planlarını yaptığı öne sürülmüştü.