Galatasaray'dan ilginç istatistik

Şampıyonlar Ligi ilk maçında Kopenhag'a yenilmekten kurtulan Galatasaray'da oynanan futbol eleştiri toplarken sarı-kırmızılılar koşu mesafesinde de büyük fark yedi.

Cimbom'da futbolcular, 90 dakika boyunca 111.7 km koşarken Danimarka ekibi 121.3 km yol aldı. Kopenhag'ın kırmızı kart görmesiyle uzatmalarla 23 dakika sahada 1 kişi fazla olan G.Saray, rakibinden 9,6 km daha az koştu.

Aslan, bu değerle Devler Ligi'nde ilk haftanın en kötü 4'üncü takım olurken 32 takım arasında 29. sırada yer aldı.

Kopenhag ise 121.3 km'lik mesafesiyle turnuvanın en iyi 6. ekibi olarak kayıtlara geçti. G.Saray, bu alanda Milan (110.8), Napoli (105) ve Braga'yı (102.5) geçebildi.

İLK HAFTA KOŞU MESAFELERİ (KM.)

- Salzburg 128

- Porto 123.3

- Feyenoord 122

- U.Berlin 121.8

- Lazio 121.5

- Kopenhag 121.3

- Arsenal 121.2

- Young Boys 118.9

- Leipzig 118.6

- M.City 117.4

- Inter 117.1

- Celtic 116.4

- Sociedad 116.1

- Shakhtar 115.8

- Dortmund 115.6

- Kızılyıldız 115.4

- PSV 115.3

- Bayern 115.3

- M.United 115.1

- Newcastle 115.1

- Atletico 114.8

- Barcelona 114.5

- Lens 114.4

- Benfica 113.9

- R.Madrid 113.9

- Sevilla 113.3

- Antwerp 112.2

- PSG 111.8

- Galatasaray 111.7

- Milan 110.8

- Napoli 105

- Braga 102.5