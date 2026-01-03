İSTANBUL 14°C / 12°C
Galatasaray, Napoli'de beklentilerin altında kalan Noa Lang'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı kanat oyuncusu için ilk teması kurdu.

3 Ocak 2026 Cumartesi 08:34
Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. İtalya basınında çıkan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, Napoli'de mutsuz olduğu belirtilen Noa Lang'ı listesine aldı ve oyuncu için temaslara başladı. II Mattino adlı gazetede konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Noa Lang ile Napoli arasındaki birliktelik kısa sürede tartışma konusu oldu. İtalya'da forma şansı bulmakta zorlanan Hollandalı kanat oyuncusu, yeni bir maceraya yelken açabilir. Bir kulübün Lang için pozisyon almaya başladığı belirtiliyor.

SADECE 5 KEZ İLK 11'DE BAŞLADI

2025 yılında Noa Lang, 25 milyon euro bedelle Napoli'ye transfer olmuştu. O dönem bu hamle, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile şampiyonluk yaşayan oyuncu için önemli bir sıçrama olarak görülüyordu. Ancak süreç beklendiği gibi ilerlemedi. Noa Lang, bu sezon sahadan çok kulübede kaldı. Toplam 13 karşılaşmada forma giydi, bunların sadece 5'ine ilk 11'de başladı. Bu tablo hem oyuncuyu hem de Napoli cephesini tatmin etmedi ve kulüp, kış transfer döneminde çözüm arayışına girdi. Noa Lang, kulüp içi bir kuralın da mağduru olabilir.

KULÜPLERİN İLİŞKİSİ GAYET İYİ

İtalya Serie A ekibi Napoli'de her yeni transfer için kadrodan bir oyuncunun ayrılması gerekiyor. Hollandalı futbolcu, ayrılacaklar listesine alındı. Bu noktada Türkiye ekiplerinden Galatasaray devreye girdi. Türk kulübü, Noa Lang için ideal adres olarak gösteriliyor. İki kulüp arasındaki ilişki de güçlü; zira geçen yıl Victor Osimhen transferinde taraflar anlaşma sağlamıştı. İtalya'daki macerası henüz altı ay sürmüşken Lang yeniden valizlerini toplayabilir. Galatasaray'a transfer olması halinde Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam edecek, aynı zamanda ilk 11 şansı da daha yüksek olacak."

