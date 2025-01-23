İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2025 Perşembe / 24 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6482
  • EURO
    37,2443
  • ALTIN
    3159.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan ilk transfer! Ahmed Kutucu'da mutlu son
Spor

Galatasaray'dan ilk transfer! Ahmed Kutucu'da mutlu son

Süper Lig'de transfer çalışmalarında hız kazanan lider Galatasaray, Eyüpspor forması ile yıldızlaşan Ahmed Kutucu'da mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı, 24 yaşındaki golcü ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

TRT SPOR23 Ocak 2025 Perşembe 19:43 - Güncelleme:
Galatasaray'dan ilk transfer! Ahmed Kutucu'da mutlu son
ABONE OL

Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu transferi için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağlamasının ardından Ahmed Kutucu ile masaya oturdu.

SÖZLEŞME ŞARTLARINDA ANLAŞMA

Galatasaray ile Ahmed Kutucu arasında yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Temaslarına devam eden Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaştı.

Galatasaray, Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Başarılı futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.