Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu transferi için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağlamasının ardından Ahmed Kutucu ile masaya oturdu.

SÖZLEŞME ŞARTLARINDA ANLAŞMA

Galatasaray ile Ahmed Kutucu arasında yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Temaslarına devam eden Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaştı.

Galatasaray, Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Başarılı futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.