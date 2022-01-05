İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2022 Çarşamba / 2 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6688
  • EURO
    15,4818
  • ALTIN
    794.659
  • BIST100
    2005.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Işıtan Gün açıklaması
Spor

Galatasaray'dan Işıtan Gün açıklaması

Galatasaray, Işıtan Gün'ün bir süredir yurt dışında yaptığı temaslar hakkında basında yer bulan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

5 Ocak 2022 Çarşamba 23:29 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 23:30
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün bir süredir yurt dışında yaptığı temaslar hakkında medyaya yansıyan haberlerle ilgili açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medyada yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün hakkında çıkan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin futbolun dünyadaki çeşitli paydaşları ile yürüttüğü görüşmeler, başkanımız ile yönetim kurulumuzun bilgisi ve yetkilendirmesi çerçevesinde gerçekleşmektedir. Değerli çalışma arkadaşımızı bu görüşmelerinden dolayı hedef alan mesnetsiz karalamaları en güçlü şekilde kınıyor, kendisinin tereddütsüz yanında durduğumuzu ve dilerse başlatacağı hukuki sürece destek vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.