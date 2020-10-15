İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2020 Perşembe / 27 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9398
  • EURO
    9,2991
  • ALTIN
    483.693
  • BIST100
    1179.82
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan İsmail Çokçalış atağı
Spor

Galatasaray'dan İsmail Çokçalış atağı

Sözleşmeleri bitecek olan Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sağ bek arayışlarına şimdiden başladı ve Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı.

15 Ekim 2020 Perşembe 17:18 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 17:18
ABONE OL

Mariano'nun yerine Omar Elabdellaoui'yi transfer eden Galatasaray'da sağ bek rotasyonu için Martin Linnes ve Şener Özbayraklı da bulunuyor. Ancak teknik direktör Fatih Terim, Omar'ın yedeği olan bu iki oyuncunun performansından memnun değil. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Linnes ve Şener'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki sezon Omar'ı alternatifsiz bırakmak istemeyen G.Saray, uzun süredir aradığı yerli sağ beki Bursaspor'da buldu. Yeşil-beyazlı formayla 1. Lig'in dikkat çeken gençlerinden olan İsmail Çokçalış, Cimbom tarafından izlemeye alındı.

İKİ YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-kırmızılılar, alt yaş kategorilerinde milli takımlara çağrılan İsmail Çokçalış'ın performansını artırması halinde ocak ayında transferi için girişimde bulunacak. 20 yaşındaki sağ bekin, Bursaspor'la iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Sabah

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.