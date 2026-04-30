Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğuna ulaşmak için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Napoli'nin kadroda düşünmediği Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa ile ilgileniyor. Haberde ayrıca, Galatasaray'ın Victor Osimhen ve Noa Lang transferleri nedeniyle Napoli nezdinde ayrıcalıklı bir konumda olduğu ifade edildi.

Öte yandan detaylarda, Noa Lang'ın Galatasaray'daki günlerinin sona yaklaştığı ve kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservisiyle başka bir kulübe satılması amacıyla Napoli'ye geri döneceği iddia edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli ile 21 maça çıkan Anguissa 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.