Ara transfer döneminde henüz bir takviye yapamayan G.Saray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun İtalya çıkarması devam ediyor.

Milano'da birçok menajerle temaslarda bulunan Kavukcu'nun ajandasında orta saha transferi için Milan'dan Youssouf Fofana, Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Villarreal'den Pape Gueye isimleri ilk sırada yer alıyor. Fofana şu aşamada Milan'dan ayrılmaya sıcak bakmazken, görüşmeler dirsek temasında devam ediyor. Sezon sonu Inter ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu ise kulübünün yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Inter yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Pape Gueye transferindeki en büyük engel ise İspanyol kulübünün talep ettiği 30 milyon euroluk bonservis bedeli. Manchester United'dan Ugarte ve Atalanta'dan Ederson ise listedeki güçlü alternatifler arasında yer alıyor.

UDINESE'YE ZANIOLO FORMÜLÜ

Hücum hattı için de adaylar netleşmiş durumda... Listenin ilk sırasında Atalanta forması giyen Ademola Lookman yer alıyor. Nijeryalı yıldız için pazarlıklar uzun süredir devam ederken, İtalyan ekibinin 45 milyon euroluk beklentisine karşın Cim-Bom son teklifini 35 milyon euro olarak güncelledi. Sarı-Kırmızılılar, Udinese forması giyen 27 yaşındaki İngiliz santrfor Keinan Davis'i de listesine ekledi. Bonservisi G.Saray'da bulunan ve şu an Udinese'de kiralık oynayan Zaniolo, bu transferde kilit rol oynayabilir. Davis pazarlıklarında Zaniolo'nun bonservisinin verilmesi gündemde. İtalyan oyuncunun sözleşmesinde Udinese için 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu ya da alternatif olarak 5 milyon euro bonservis bedeli ile sonraki satıştan %50 pay maddesi bulunuyor