Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle turnuvadan elendi. Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe derbisine odaklandı.

Sezonun ikinci yarısında yaşanan beklenmedik puan kayıpları, takımın yaz transfer planlarını da doğrudan etkiledi.

TRANSFER GÜNDEMİ DEĞİŞTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Galatasaray yönetimi, transfer listesini yeniden şekillendirdi. Orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Almanya'da Freiburg forması giyen 20 yaşındaki Johan Manzambi'yi radarına aldı

SKY Sports'un iddiasına göre, sarı-kırmızılı yönetim Johan Manzambi için girişimlere başladı. Genç orta saha oyuncusunun istikrarlı performansı ve potansiyeli, Cimbom'un ilgisini çekti.

Öte yandan genç futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Manzambi, bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.