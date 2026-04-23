İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9296
  • EURO
    52,6251
  • ALTIN
    6826.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Johan Manzambi sürprizi! Orta sahaya gençlik aşısı
Galatasaray'dan Johan Manzambi sürprizi! Orta sahaya gençlik aşısı

Galatasaray, yaz transfer dönemi için Freiburg forması giyen Johan Manzambi'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki genç orta sahayı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

BEYZA NUR YILMAZ23 Nisan 2026 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle turnuvadan elendi. Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe derbisine odaklandı.

Sezonun ikinci yarısında yaşanan beklenmedik puan kayıpları, takımın yaz transfer planlarını da doğrudan etkiledi.

TRANSFER GÜNDEMİ DEĞİŞTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Galatasaray yönetimi, transfer listesini yeniden şekillendirdi. Orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Almanya'da Freiburg forması giyen 20 yaşındaki Johan Manzambi'yi radarına aldı

SKY Sports'un iddiasına göre, sarı-kırmızılı yönetim Johan Manzambi için girişimlere başladı. Genç orta saha oyuncusunun istikrarlı performansı ve potansiyeli, Cimbom'un ilgisini çekti.

Öte yandan genç futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Manzambi, bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye operasyon! İran: Kontrolü ele geçirdik

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.