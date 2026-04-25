  • Galatasaray'dan Jonathan Rowe hamlesi! 40 milyon euroluk engel
Spor

Galatasaray'dan Jonathan Rowe hamlesi! 40 milyon euroluk engel

Galatasaray'ın transfer listesine giren Bologna'nın genç yıldızı Jonathan Rowe için İtalyan kulübünün 40 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

BEYZA NUR YILMAZ25 Nisan 2026 Cumartesi 08:01
Bologna, performansıyla dikkat çeken Jonathan Rowe'un bonservisini belirledi.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Manchester United, Chelsea ve Aston Villa, Rowe ile ilgileniyor.

BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

Bologna, önemli takımların radarında olan 22 yaşındaki futbolcusu için 40 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Bologna, yaz transfer döneminde Jonathan Rowe'u 17 milyon euro bonservisle Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.

BOLOGNA PERFORMANSI

İngiliz kanat oyuncusu, Bologna forması altında çıktığı 38 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

