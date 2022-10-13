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Spor

Galatasaray'dan Juan Mata'ya yeni sözleşme

Galatasaray'ın İspanyol yıldız Juan Mata ile olan sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi.

Takvim13 Ekim 2022 Perşembe 09:07 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Juan Mata'ya yeni sözleşme
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İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi AS, Galatasaray'ın Juan Mata ile olan sözleşmesi uzatmak istediğini iddia etti. Gazete, "Mata ile 1+1 yıllık sözleşme yapan ve sözleşmede yer alan 20 resmi maçta en az 45 dakika oynamışsa bu seçenek otomatik olarak uzar maddesini beklemek istemiyor" ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'a geldiği günden beri ortaya koyduğu karakter ve mücadeleyle taraftarın gönlünde taht kurdu. Galatasaray'ın teknik heyeti, İspanyol oyuncunun devam etmesi için bunun olmasına gerek olmadığını yönetim kuruluna bildirdi.

Mata'nın önümüzdeki maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor.

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