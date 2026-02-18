İSTANBUL 10°C / 3°C
Galatasaray'dan Juventus karşısında tarihi zafer! İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, geriye düştüğü maçta Juventus'u 5-2 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda golleri Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydetti. Galatasaray'ın tarihi galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte ülke puanında son durum...

18 Şubat 2026 Çarşamba 09:36
Galatasaray'dan Juventus karşısında tarihi zafer! İşte UEFA ülke puanında son durum
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu play-off'unda Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım geriye düştüğü maçta İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek avantajlı skoru elde etti.

Galatasaray'a Juventus karşısında galibiyeti getiren golleri Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu eşleşmenin rövanşını 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1. İngiltere - 111.797

2. İtalya - 96.446

3. spanya - 90.484

4. Almanya - 87.331

5. Fransa - 78.927

6. Portekiz - 69.266

7. Hollanda - 66.595

8. Belçika - 60.850

9. TÜRKİYE - 49.475

10. Çekya - 47.225

11. Yunanistan - 46.312

12. Polonya - 44.625

