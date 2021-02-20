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Spor

Galatasaray'dan Kaan Ayhan için yeni hamle

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak alamadığı Kaan Ayhan için sezon sonunda bir hamle daha yapılacak.

20 Şubat 2021 Cumartesi 10:37 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 10:37
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Galatasaray hem sezon başı hem devre arası Kaan Ayhan'ın transferi için yoğun çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Yönetim son olarak ara transferde görüştüğü milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen Sassuolo kulübünden vize çıkmadı.

TERİM "MUTLAKA ALINSIN" DEDİ

Cimbom tüm bu yaşananlara rağmen Kaan'dan vazgeçmedi. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için yeni sezon öncesi bir daha hamle yapılacak.

ELİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAK

UEFA ile yaptığı anlaşmada "sattığın kadar al" kısıtlaması sezon sonu biteceği için transferde eli daha güçlü olacak olan yönetim, Kaan Ayhan'ı kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katacak.

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