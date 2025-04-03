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Spor

Galatasaray'dan Kadıköy zaferi! Kupada turlayan taraf Aslan oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek kupada tur atlayan taraf oldu.

AKŞAM3 Nisan 2025 Perşembe 08:50 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Kadıköy zaferi! Kupada turlayan taraf Aslan oldu
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Victor Osimhen, son 5 resmi maçta 8 gol kaydetti.

Antrenör Zufic, M.Hakan, Barış ve Demirbay kızardı.

80'deki karambolde B.Alper'in şutu direkten döndü.

Ligin ilk yarısında oynanan 3-1'lik maç, adeta yeniden yaşandı. F.Bahçe çok panik halde, plansız ve kırılgandı. Aslan 2-0'ı buldu ama tabelada daha fazla farkı bulabilirdi. Dönen topları tamamen Cim-Bom süpürdü, Sarı-Lacivertliler üst üste 2 pas yapmakta zorlandı. Uzun toplar denemeye başlayan ev sahibi, bu sayede farkı 1'e indirdi. Özellikle Nesyri çok ezildi. İlk yarı Kadıköy'de 'ev sahibi' olan sanki G.Saray'dı... Mourinho ve Buruk, oyuncu değiştirmedi, F.Bahçe daha baskın göründü bu kez, Aslan da aksayan Çağlar üstüne oynadı. İkinci yarı Kanarya topa hükmetti, daha cesurdu ve pozisyonları buldu. Ama panik hali hücuma da sirayet etti. Talisca ve Nesyri çok harcı. Aslan'ın oyununu Osimhen yönlendirdi, Fener savunması onunla baş etmekte zorlandı. Kavgalar nedeniyle maç defalarca durdu... Olaylı derbide gülen taraf Aslan oldu.

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