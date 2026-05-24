Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar için, İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi için Parma forması giyen Japon kaleci Zion Suzuki'yi gündemine aldı.

Haberde yer alan detaylara göre; Parma'nın Sassuolo ile oynayacağı karşılaşma, Japon kaleci için kulüpteki son maçlardan biri olabilir. Sezonun ikinci bölümünde gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki file bekçisinin birçok kulübün radarına girdiği belirtildi.

Ayrıca, İtalya'dan Napoli'nin oyuncuyu yakından takip ettiği, Avrupa'dan ise Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United ve Bayern Münih'in de Zion Suzuki ile ilgilendiği ifade edildi.

Şu ana kadar taraflar arasında resmi bir görüşme ya da somut bir teklif olmadığı belirtilirken, başarılı kalecinin geleceğinin Parma'dan ayrılığa yakın olduğu vurgulandı. İtalyan ekibinin de oyuncunun değerinin farkında olduğu ve gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.