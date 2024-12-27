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Spor

Galatasaray'dan KAP'a bedelli sermaye açıklaması!

Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığını açıkladı.

27 Aralık 2024 Cuma 17:44 - Güncelleme:
Galatasaray'dan KAP'a bedelli sermaye açıklaması!
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Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığını açıkladı.

Kulüpten KAP'a bildirilen açıklamada, "Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylanan İzahname 1 ektedir." denildi.

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