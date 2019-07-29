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Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması

Galatasaray, Luyindama’nın bonservisinin alındığını ve futbolcunun alacağı ücreti açıkladı.

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Sarı-kırmızılıların KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

 

 

Saraçhane´de gerginlik

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