Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Mücadele 1-1 sona ererken, karşılaşma esnasında yüzüne yabancı madde isabet eden Kazımcan için Galatasaray'dan bir paylaşım geldi.

Maç sırasında yüzüne yabancı madde isabet eden genç futbolcu, bir süre yerde kalmış ve sonrasında gözünün altında bandajla maça devam etmişti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan da bir paylaşım yapıldı. Sarı kırmızılı kulübün paylaşımında, "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" ifadeleri yer aldı.