Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, RAMS Park'ta açıklamalar yaptı.

İşte Eray Yazgan'ın açıklamaları;

"FENERBAHÇE'NİN BİLMEMESİNİ ŞAŞKINLIKLA TAKİP ETTİK"

"Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkımız var. Benfica, teklifleri öncelikle bize sunmak zorunda. Nitekim dün Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin teklifini bize iletti ve hakkımızı kullanıp kullanmayacağımız sordu. 5 iş günlük süre, Cuma günü doluyor ve Avrupa listesine yazma süreci geçmiş oluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten habersiz bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ettik."

"KEREM İÇİN SIKINTII ÇIKARMAYACAĞIZ"

"Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. Galatasaray, Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Rakibimiz bize akılalmaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, onlara bir kez daha doğruyu göstererek ahlak dersi veriyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız."

BARIŞ ALPER YILMAZ

"Barış Alper Yılmaz'ı transfer süreci yorduğu için hocamız kadroya almadı. Bu bir süreç, transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın durumunda geçen haftadan bu yana çok ciddi bir değişiklik yok."