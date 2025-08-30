İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2025 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Sıkıntı çıkarmayacağız
Spor

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Sıkıntı çıkarmayacağız

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, RAMS Park'ta açıklamalar yaptı. Yazgan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de önemli sözler söyledi.

Haber Merkezi30 Ağustos 2025 Cumartesi 19:46 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Sıkıntı çıkarmayacağız
ABONE OL

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, RAMS Park'ta açıklamalar yaptı.

İşte Eray Yazgan'ın açıklamaları;

"FENERBAHÇE'NİN BİLMEMESİNİ ŞAŞKINLIKLA TAKİP ETTİK"

"Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkımız var. Benfica, teklifleri öncelikle bize sunmak zorunda. Nitekim dün Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin teklifini bize iletti ve hakkımızı kullanıp kullanmayacağımız sordu. 5 iş günlük süre, Cuma günü doluyor ve Avrupa listesine yazma süreci geçmiş oluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten habersiz bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ettik."

"KEREM İÇİN SIKINTII ÇIKARMAYACAĞIZ"

"Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. Galatasaray, Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Rakibimiz bize akılalmaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, onlara bir kez daha doğruyu göstererek ahlak dersi veriyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız."

BARIŞ ALPER YILMAZ

"Barış Alper Yılmaz'ı transfer süreci yorduğu için hocamız kadroya almadı. Bu bir süreç, transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın durumunda geçen haftadan bu yana çok ciddi bir değişiklik yok."

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.