Galatasaray'dan Kerem'e izin yok!

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Leeds United, Galatasaray'dan kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istedi.

GALATASARAY'DAN İZİN YOK

Habere göre, Avrupa ve Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılı takımın kış transfer döneminde oyuncuyu bırakma niyetinin olmadığı belirtildi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE YENİ HAMLE

Leeds, Kerem'in kadrosuna katmak istese de Galatasaray'ı ikna edemediği ifade edildi. Mili oyuncu için yaz transfer döneminde yeniden hamle yapılabileceği aktarıldı.

Galatasaray formasıyla toplamda 146 maça çıkan Kerem, 36 gol ve 38 asist yapma başarısı gösterdi.