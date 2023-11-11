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Spor

Galatasaray'dan kiralık gitmişti! Avrupa'yı salladı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı 20 yaşındaki genç stoper Emin Bayram, başarılı performansıyla Avrupa basınında kendisinden söz ettirdi. Kiralık gittiği günden bu yana 3 kez haftanın 11'ine seçilen Bayram, ilk golünü bugün Sint-Truiden'e karşı ilk golünü attı. İşte Emin Bayram haberinin detayları...

11 Kasım 2023 Cumartesi 01:06 - Güncelleme:
Galatasaray'dan kiralık gitmişti! Avrupa'yı salladı
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Galatasaray'dan Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan 20 yaşındaki Emin Bayram, başarılı performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. 20 yaşındaki genç stoper, Avrupa kariyerinde ilk golünü kaydetti.

EMİN BAYRAM KARAMBOLDE GOLÜNÜ ATTI

Belçika Ligi'nin 14. haftasında Westerlo'nun şu an oynanan karşılaşmada evinde ST.Truidense'yi konuk ederken henüz 5. dakikada 1-0 geri düşen ev sahibine dengeyi getiren golü 15. dakikada korner sonrası oluşan karambolde topu ağlara yollayan Emin Bayram kaydetti.

8 MAÇA İLK 11 ÇIKTI

Westerlo'ya transfer olduğu günden bu yana takımın değişmezlerinden olan 1.92'lik stoper bu sezon 10 maçta 764 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

Öte yandan Emin Bayram, Belçika'da 3 hafta, haftanın ilk 11'ine seçildi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KATKIDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Okan Buruk ile Süper Lig'de ulaştığı şampiyonlukta Emin Bayram kendisine 7 maçta forma fırsatı buldu ve toplamda 423 dakika süre aldı.

1.LİG EKİBİNİN DEĞİŞMEZİ OLMUŞTU

2021-2022 sezonunda TFF 1.Lig ekibi Boluspor'a kiralanan Emin Bayram o sezon 29 maça çıkarken 2 gol kaydetti ve takımı adına etkili bir performans sergiledi.

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